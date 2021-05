DIRETTA F1 | GP Spagna LIVE | programma e orari Montecarlo Binotto | “Sarà un’occasione per la Ferrari”

Advertising

SkySportF1 : ?? HAMILTON VINCE LA BATTAGLIA ?? ?? Gara monumentale di Leclerc, Sainz in top10 I risultati ? - SkySportF1 : ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? VERSTAPPEN ANCORA DI FORZA (giro 2/52) ?? Super sorpasso di Leclerc, Sainz indietro Il LIVE ?… - SorgentePas002 : #1,Ferrari F1 10maggio - infoitsport : DIRETTA F1, GP Spagna LIVE: promossi e bocciati. Binotto: 'Montecarlo un'occasione per la Ferrari' -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Spagna

Mattia Binotto sbotta intelevisiva con Carlo Vanzini ai microfoni di Sky Sport, nel post gara del Gran Premio di, stagione di Formula1 2021. E' bastata una critica in, peraltro dopo una serie di complimenti verso la monoposto, per scatenare il malcontento del direttore sportivo in una situazione ...F., Romania, Slovacchia,, Stati Uniti, Sudafrica, Svezia, Svizzera, Ungheria e Uruguay. LA ... GRANDE CERIMONIA DI APERTURA INTV WEB SOCIAL L'obiettivo di tutti, oltre il raggiungimento ...Nel post gara ai microfoni di Sky Sport, Mattia Binotto ha mostrato un nervo scoperto di fronte alle lievi critiche mostrate verso la macchina: un quarto posto a 50 secondi dalla vetta per Leclerc e 7 ...Charles Leclerc ai piedi del podio dopo una gran bella gara. Nonostante questo risultato comunque positivo della Ferrari nel Gran Premio di Spagna, quarta prova del mondiale di Formula 1, Mattia Binot ...