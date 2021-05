Ddl Zan | D i Re | “Contenere e eliminare l’incitazione all’odio”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ddl Zan

Erano diversi giorni, come fa notare il quotidiano La Stampa, che la sindaca torinese parlava di famiglie, e quando si è acceso il dibattito (ancora caldissimo) sul, la stessa è intervenuta ...Jacopo Coghe (Pro Vita)/ "Rai fa propaganda pro. Minacce dopo attacco Fedez" Come da tradizione, prima di poter conoscere la decisione finale di Samantha, Maria De Filippi ci farà assistere ...Dal Movimento 5 stelle Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo. Con un forte disappunto abbiamo appreso dalla stampa che i rappresentanti della Lega in consiglio comunale di Sestr ...D.i.Re, l'associazione contro la violenza sulle donne, si esprime a favore del Ddl Zan, proposta di legge che sta generando tante polemiche.