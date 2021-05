Crescono i tradimenti | la propensione degli italiani è del 68%

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 10 maggio 2021) MILANO – «L’estate sta arrivando, ma il Coronavirus ha cambiato tutto. Laal tradimentoè salita al 68% e perfino un quarto di coloro che non avevano mai tradito prima avverte ora questa esigenza». Lo sostiene Alex Fantini, fondatore di Incontri-ExtraConiugali.com, che ha promosso un sondaggio sui trend dell’estate 2021. Il sondaggio è stato realizzato nel mese di aprile in modalità Computer Assisted Telephone Interviewing su un campione di 4.000 persone maggiorenni di cui il 50% uomini ed il 50% donne, rappresentativo della popolazione italiana nelle diverse regioni ad un livello di confidenza del 99,9% con un margine di errore del 2,58%. Per la definizione del campione sono state considerate 3 quote, incrociate al loro interno (cross-correlated quotas): includendo sesso, area geografica e fedeltà/infedeltà ...