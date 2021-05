Covid, da oggi 17 regioni in giallo e 3 in arancione. Ma restano zone rosse locali (Di lunedì 10 maggio 2021) Con le ultime ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza, dal 10 maggio l’Italia non ha più regioni rosse. La Valle d’Aosta passa dal rosso all’arancione, fascia di rischio in cui rimangono Sicilia e Sardegna. Diventano gialle invece Puglia, Basilicata e Calabria. In alcuni territori rimangono ordinanze specifiche per Comuni in cui la situazione dei contagi crea preoccupazione Leggi su tg24.sky (Di lunedì 10 maggio 2021) Con le ultime ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza, dal 10 maggio l’Italia non ha più. La Valle d’Aosta passa dal rosso all’, fascia di rischio in cui rimangono Sicilia e Sardegna. Diventano gialle invece Puglia, Basilicata e Calabria. In alcuni territori rimangono ordinanze specifiche per Comuni in cui la situazione dei contagi crea preoccupazione

