Ci sono aziende che iniziano a “vietare” le call di Zoom il venerdì pomeriggio (Di lunedì 10 maggio 2021) Una call su Zoom il venerdì pomeriggio, magari da casa mentre si è in smart-working. In questo periodo l’abbiamo sperimentata un po’ tutti. Si tratta di riunioni che arrivano proprio al limite, al confine della settimana lavorativa. E che, spesso, possono cambiare il corso del week-end. Non sempre le riunioni Zoom del venerdì pomeriggio sono positive: non capita sempre di ricevere buone notizie. Anzi. A volte si prospettano scenari aziendali complessi, si pianificano attività per la settimana successiva, si discute di obiettivi più o meno raggiungibili. Il risultato? Che spesso il fine settimana viene pesantemente condizionato da queste riunioni che, vista questa omogeneità del tempo lavorativo imposta dallo smart-working, avvengono ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 10 maggio 2021) Unasuil, magari da casa mentre si è in smart-working. In questo periodo l’abbiamo sperimentata un po’ tutti. Si tratta di riunioni che arrivano proprio al limite, al confine della settimana lavorativa. E che, spesso, poscambiare il corso del week-end. Non sempre le riunionidelpositive: non capita sempre di ricevere buone notizie. Anzi. A volte si prospettano scenari aziendali complessi, si pianificano attività per la settimana successiva, si discute di obiettivi più o meno raggiungibili. Il risultato? Che spesso il fine settimana viene pesantemente condizionato da queste riunioni che, vista questa omogeneità del tempo lavorativo imposta dallo smart-working, avvengono ...

