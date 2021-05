Chi è Max Felicitas? Età, carriera e vita privata dell’attore a luci rosse (Di lunedì 10 maggio 2021) Ecco chi è Max Felicitas – età – carriera e vita privata dell’attore a luci rosse Max Felicitas, vero nome Edoardo Barbares, è un giovane attore a luci rosse. È considerato l’erede del famoso attore pornografico Rocco Siffredi. L’attore è nato il 28 gennaio del 1992 a Udine. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifico si era iscritto all’Università di Udine alla facoltà di Economia Aziendale ma capì presto che non era quella la sua strada. Mentre lavorava come cubista e spogliarellista fu notato un talent scout del settore che gli ha presentato Rocco Siffredi. Dopo l’incontro con il più famoso attore hard italiano la sua vita è cambiata, iniziò in quel momento la sua ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 10 maggio 2021) Ecco chi è Max– età –Max, vero nome Edoardo Barbares, è un giovane attore a. È considerato l’erede del famoso attore pornografico Rocco Siffredi. L’attore è nato il 28 gennaio del 1992 a Udine. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Scientifico si era iscritto all’Università di Udine alla facoltà di Economia Aziendale ma capì presto che non era quella la sua strada. Mentre lavorava come cubista e spogliarellista fu notato un talent scout del settore che gli ha presentato Rocco Siffredi. Dopo l’incontro con il più famoso attore hard italiano la suaè cambiata, iniziò in quel momento la sua ...

