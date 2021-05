Chernobyl: il reattore numero 4 è tornato in attività (Di lunedì 10 maggio 2021) A Chernobyl torna la paura: presso il reattore numero 4 della centrale, quello la cui esplosione ha causato la catastrofe nucleare del 1986, sono state registrate nuove reazioni di fissione L’allarme arriva dagli scienziati di Kiev: presso il reattore numero 4 della centrale di Chernobyl, quello la cui esplosione ha causato nel 1986 la più grande catastrofe civile legata al nucleare di cui si abbia contezza nella storia contemporanea, sono state registrate nuove reazioni di fissione. Non è ancora del tutto chiaro, ed è su questo punto che si stanno concentrando le riflessioni degli esperti, se tali reazioni siano un fenomeno temporaneo – che quindi andrà progressivamente esaurendosi – o se si renderà a lungo andare necessario un intervento per scongiurare un incidente. Pur ... Leggi su zon (Di lunedì 10 maggio 2021) Atorna la paura: presso il4 della centrale, quello la cui esplosione ha causato la catastrofe nucleare del 1986, sono state registrate nuove reazioni di fissione L’allarme arriva dagli scienziati di Kiev: presso il4 della centrale di, quello la cui esplosione ha causato nel 1986 la più grande catastrofe civile legata al nucleare di cui si abbia contezza nella storia contemporanea, sono state registrate nuove reazioni di fissione. Non è ancora del tutto chiaro, ed è su questo punto che si stanno concentrando le riflessioni degli esperti, se tali reazioni siano un fenomeno temporaneo – che quindi andrà progressivamente esaurendosi – o se si renderà a lungo andare necessario un intervento per scongiurare un incidente. Pur ...

