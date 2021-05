Calciomercato Inter | Sanchez in uscita ma il cileno è stato fondamentale

(Di lunedì 10 maggio 2021) L’pensa già alla prossima stagione e guarda alla propria rosa. Inc’èper via del suo ingaggio, ma i numeri dicono che èL’pensa al prossimo anno e causa problemi finanziari dovrà necessariamente ridurre i costi. Tra gli indiziati, come riporta Tuttosport, c’è Alexische con 7 milioni di euro annui è il terzo più pagato della rosa dopo Lukaku ed Eriksen, oltrettutto si avvicina ai 33 anni. Il dato che fa fare qualche riflessione in più alla dirigenza dell’è quantoin questi due anni siaincisivo: in 21 partite da titolare a preso parte a 20 reti realizzate con 9 centri e 11 assist. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Calcio News 24

La gara di ieri è forse lo specchio di una stagione che nessuno immaginava, eppure quella posizione alle spalle dell'campione d'Italia, che però non fa dormire sogni tranquilli né ai dirigenti né tantomeno ai tifosi, per la situazione ingaggi e soprattutto scadenze contrattuali. La società Milan quindi è con ...... Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime diISCRIVITI al canale YOUTUBE! '...e Bologna - non lasciano ben sperare.Ora Roma, Milan, Fiorentina e Monaco pensano al duttile difensore nerazzurro. Come scrive il quotidiano, un confronto in realtà c’è già stato e riguarda proprio D’Ambrosio, sul quale occorre andare co ...Nesta alla Juve, Pirlo chiama: l’ultima suggestione per lo staff bianconero. Nesta alla Juve, Pirlo chiama: l’ultima suggestione per lo staff bianconero porta all’attuale al ...