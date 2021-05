Beirut | note di sostegno

(Di lunedì 10 maggio 2021) L’esplosione al porto di, il 4 agosto 2020, è arrivata come un lampo, a sconvolgere la capitale libanese, già scossa dalle proteste che dall’ottobre del 2019 hanno portato in piazza migliaia di giovani, esasperati dalla povertà crescente del paese e da una classe politica corrotta e irresponsabile. Gli oltre 200 morti e 7mila feriti causati dalla violentissima detonazione che ha distrutto l’estesa area circostante, densamente abitata, sono la precisa e drammatica rappresentazione di questa negligenza: le 2750 tonnellate di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

