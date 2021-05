Ziliani ricorda la confessione di Mazzoleni | “Hamsik non lo sopporto!”

(Di domenica 9 maggio 2021) Paolo, su Twitter,un’intervista in cuinon cela la sua antipatia nei confronti del Napoli.confessò di non avere particolare simpatia … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ziliani ricorda

Il Pallone Gonfiato

Parte Paolosu twitter. Il giornalista de il Fatto Quotidiano scrive: 'Figc e Aia potete ... C'è chiil tweet di Agnelli a Zhang e scrive: 'Per mostrare stile e sportività non basta ...Presente alla cerimonia anche Serena, Presidente della sezione ANPI di Andora, che ha dedicato il suo intervento alla tutela del lavoro garantito dalla Costituzione ed il parroco don Stefano ...Leonardo Ziliani, ci racconti l’esperienza che sta vivendo attualmente con la Triestina Calcio. “Quando Ivan Zampaglione, responsabile dell’Area Scouting della Triestina mi ha contattato e mi ha espos ...Paolo Ziliani, giornalista, ha commentato su Twitter la vittoria del Napoli contro lo Spezia in campionato, esaltando le prestazioni di Zielinski e Osimhen ...