Un attacco ransomware a Colonial Pipeline è uno dei più gravi hackeraggi a infrastrutture strategiche negli Usa (Di domenica 9 maggio 2021) C'è un clamoroso stop al trasporto di galloni di petrolio sulla East Coast degli Stati Uniti. Non è dovuto, per una volta, a un camion cisterna che si è rovesciato o a un disastro naturale, ma a un problema di natura informatica. Un attacco ransomware – di quelli che limitano l'accesso alla piattaforma che viene colpita e per il quale, solitamente, viene chiesto un corposo riscatto – ha mandato in tilt Colonial Pipeline, una delle infrastrutture economiche ed energetiche strategiche degli Stati Uniti. LEGGI ANCHE > L'attacco ransomware di 50 milioni di dollari dei russi al Mac Book Cosa sta succedendo alla Colonial Pipeline I responsabili di sicurezza che stanno collaborando con Colonial ...

