Ubaldo Lanzo | come sta dopo l’addio a L’Isola | “Molto confuso”

Purtroppo giovedì scorso Ubaldo Lanzo ha dovuto lasciare L'Isola dei Famosi per problemi di salute. L'ex naufrago è già rientrato in Italia e una delle sue migliori amiche ospite a Radio Smeraldo ha svelato come sta adesso il famoso Cromatologo. "Guardate è da ieri che mi messaggio con la sua famiglia. Io sono una delle più care amiche di Ubaldo, ci conosciamo da tanto. Siamo cresciuti insieme, lo conosco da quando ero piccola. Mi sono scritta con il fratello maggiore e la madre.Ieri è atterrato in Italia a Roma. Quando è partito gli si è rotto il telefono quindi gli hanno dato un cellulare di comodo, ma senza numeri e niente. Lui ha chiamato la madre e poi ha chiamato me dopo 8 settimane che non lo sentivo. Ubaldo Lanzo è in una situazione di ...

