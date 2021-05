Traffico Roma del 09-05-2021 ore 19:30 (Di domenica 9 maggio 2021) Luceverde Roma siamo arrivati all’ultimo appuntamento della giornata in studio Massimo veschi buonasera c’è Traffico molto intenso per il rientro in città e non mancano gli incidenti sono tre quelli avvenuti in sulla via Aurelia in direzione Roma incidenti che stanno causando code tra Marina di San Nicola e Palidoro Clara no vai Malagrotta ed ancora dal raccordo anulare fino al bivio per laurea anche sulla bici in autostrada A12 si rallenta per Traffico e incidente verso Roma tra Cerveteri e Torrimpietra code anche sulla via Pontina in direzione della Capitale tra Pomezia e Castel di Decima code a tratti per Traffico poi sulla Cristoforo Colombo in direzione Roma da Casal Palocco a via di Malafede rallentamenti e code atlantiche ritroviamo anche sulla carreggiata ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 maggio 2021) Luceverdesiamo arrivati all’ultimo appuntamento della giornata in studio Massimo veschi buonasera c’èmolto intenso per il rientro in città e non mancano gli incidenti sono tre quelli avvenuti in sulla via Aurelia in direzioneincidenti che stanno causando code tra Marina di San Nicola e Palidoro Clara no vai Malagrotta ed ancora dal raccordo anulare fino al bivio per laurea anche sulla bici in autostrada A12 si rallenta pere incidente versotra Cerveteri e Torrimpietra code anche sulla via Pontina in direzione della Capitale tra Pomezia e Castel di Decima code a tratti perpoi sulla Cristoforo Colombo in direzioneda Casal Palocco a via di Malafede rallentamenti e code atlantiche ritroviamo anche sulla carreggiata ...

lucianonobili : Poco fa, via Gregorio XI. L’asfalto cede, per l’ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa… - CarloCalenda : Oggi a La Rustica, quartiere storico di Roma a cavallo tra 3 Municipi e questo complica gli interventi. Mancano ser… - simonebaldelli : In molte grandi città le carreggiate, per un motivo o per un altro, si restringono ogni giorno di più. Questo prob… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea AV Roma - Napoli, dalle ore 18:40 traffico ferroviario tornato regolare tra… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-05-2021 ore 19:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -