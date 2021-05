Traffico Roma del 09-05-2021 ore 17:30 (Di domenica 9 maggio 2021) Luceverde Roma Ben ritrovati in redazione Massimo pesche Buon pomeriggio incolonnamenti atlanti per Traffico sulla Cristoforo Colombo direzione Roma all’altezza di Casal Palocco anche la litoranea ostia-anzio con rallentamenti nelle due direzioni tra Ostia Castel Fusano e poi tra la spiaggia di Capocotta e Marina di Ardea intanto si stanno formando code anche sulla Pontina in direzione della Capitale tra Castel Romano e Castel di Decima trafficata con code anche la via Aurelia verso Roma con rallentamenti e code all’altezza di Castel di Guido auto in colonna anche sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Pontina e Appia a Velletri a seguito di un incidente si rallenta il sulla via Appia via Madonna degli Angeli e via Fontana delle Rose ed infine per il trasporto pubblico sulla ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 maggio 2021) LuceverdeBen ritrovati in redazione Massimo pesche Buon pomeriggio incolonnamenti atlanti persulla Cristoforo Colombo direzioneall’altezza di Casal Palocco anche la litoranea ostia-anzio con rallentamenti nelle due direzioni tra Ostia Castel Fusano e poi tra la spiaggia di Capocotta e Marina di Ardea intanto si stanno formando code anche sulla Pontina in direzione della Capitale tra Castelno e Castel di Decima trafficata con code anche la via Aurelia versocon rallentamenti e code all’altezza di Castel di Guido auto in colonna anche sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Pontina e Appia a Velletri a seguito di un incidente si rallenta il sulla via Appia via Madonna degli Angeli e via Fontana delle Rose ed infine per il trasporto pubblico sulla ...

CarloCalenda : Oggi a La Rustica, quartiere storico di Roma a cavallo tra 3 Municipi e questo complica gli interventi. Mancano ser… - lucianonobili : Poco fa, via Gregorio XI. L’asfalto cede, per l’ennesima volta, un camion rimane bloccato in bilico. Strada chiusa… - simonebaldelli : In molte grandi città le carreggiate, per un motivo o per un altro, si restringono ogni giorno di più. Questo prob… - TrafficoA : A24 - Roma - Coda A24 roma-L'aquila-teramo Coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM per traffico intenso sulla viabi... - TrafficoA : A12 - Cerveteri-Ladispoli-Torrimpietra - Traffico Rallentato A12 roma-Civitavecchia-tarquinia Traffico Rallentato tra Cerveteri... -