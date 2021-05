Traffico Roma del 09-05-2021 ore 15:30 (Di domenica 9 maggio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio in redazione Massimo peschi c’è poco Traffico al momento sulle strade della capitale scorrevole la circolazione anche sull’intero percorso del raccordo anulare a talenti per lasciar spazio ad una mostra mercato è chiusa al Traffico fino alle 23 via Ugo Ojetti tra Piazza Pier Carlo Talenti e Piazza Giuseppe Primoli nelle due direzioni deviat e anche le linee bus di zone al via da ieri al Foro Italico internazionali di tennis disciplina provvisoria di Traffico Dunque sulle strade della zona ricordiamo inoltre che nella giornata di oggi in caso di assembramenti resta possibile la chiusura da parte della Questura di Roma delle fermate della linea a della metropolitana di spagna e Flaminio per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ... Leggi su romadailynews (Di domenica 9 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio in redazione Massimo peschi c’è pocoal momento sulle strade della capitale scorrevole la circolazione anche sull’intero percorso del raccordo anulare a talenti per lasciar spazio ad una mostra mercato è chiusa alfino alle 23 via Ugo Ojetti tra Piazza Pier Carlo Talenti e Piazza Giuseppe Primoli nelle due direzioni deviat e anche le linee bus di zone al via da ieri al Foro Italico internazionali di tennis disciplina provvisoria diDunque sulle strade della zona ricordiamo inoltre che nella giornata di oggi in caso di assembramenti resta possibile la chiusura da parte della Questura didelle fermate della linea a della metropolitana di spagna e Flaminio per i dettagli di queste di altre notizie potete consultare il sito ...

