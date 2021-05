Si fa male ad una caviglia sul Monte Avaro, donna portata in salvo dal Soccorso Alpino (Di domenica 9 maggio 2021) Due interventi nella giornata di domenica 9 maggio per la VI Delegazione Orobica. La prima chiamata è giunta intorno alle 11 per una signora che si era fatta male nella zona del Monte Avaro, comune di Ornica. Si trovava con un’altra persona lungo il sentiero 109, che porta dal rifugio ai laghetti di Ponteranica. Dopo essere scivolata si è resa conto di non potere proseguire, a causa di una distorsione a una caviglia. Sono partite subito le squadre; impegnati otto tecnici della VI Delegazione Orobica, insieme con un sanitario del Cnsas. Hanno raggiunto la donna, l’hanno immobilizzata e portata con barella portantina verso il rifugio, dove c’era l’ambulanza. Stava finendo il primo intervento quando c’è stata un’altra chiamata, verso le 14.45, per una persona che aveva avuto un malore ... Leggi su bergamonews (Di domenica 9 maggio 2021) Due interventi nella giornata di domenica 9 maggio per la VI Delegazione Orobica. La prima chiamata è giunta intorno alle 11 per una signora che si era fattanella zona del, comune di Ornica. Si trovava con un’altra persona lungo il sentiero 109, che porta dal rifugio ai laghetti di Ponteranica. Dopo essere scivolata si è resa conto di non potere proseguire, a causa di una distorsione a una. Sono partite subito le squadre; impegnati otto tecnici della VI Delegazione Orobica, insieme con un sanitario del Cnsas. Hanno raggiunto la, l’hanno immobilizzata econ barella portantina verso il rifugio, dove c’era l’ambulanza. Stava finendo il primo intervento quando c’è stata un’altra chiamata, verso le 14.45, per una persona che aveva avuto un malore ...

