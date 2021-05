“Sì, è tutto vero”. Damiano dei Maneskin finalmente confessa: è amore con la modella. “Noi insieme da 4 anni” (Di domenica 9 maggio 2021) “Il nostro pezzo era anche anticonvenzionale, ma questo arriva in secondo piano. Noi abbiamo portato la nostra identità, e anche per questo siamo stupiti del risultato perché non ci aspettavamo una ricezione così veloce da parte del pubblico – raccontavano i Maneskin dopo la vittoria al festival di Sanremo – Abbiamo portato qualcosa di diverso da quello che si era abituati a vedere sul palco del festival. E l’avere vinto ci ha fatto capire che la riposta del pubblico è molto positiva, che c’è curiosità, entusiasmo per quello che stiamo facendo e siamo pronti a restituire tutto questo entusiasmo”. Una vittoria con il sapore della rivincita dopo la delusione di X Factor 2017, secondi dietro all’ormai dimenticato Lorenzo Licitra. Gruppo originario di Roma, i Maneskin sono composto da Damiano David (voce), Thomas Raggi ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 maggio 2021) “Il nostro pezzo era anche anticonvenzionale, ma questo arriva in secondo piano. Noi abbiamo portato la nostra identità, e anche per questo siamo stupiti del risultato perché non ci aspettavamo una ricezione così veloce da parte del pubblico – raccontavano idopo la vittoria al festival di Sanremo – Abbiamo portato qualcosa di diverso da quello che si era abituati a vedere sul palco del festival. E l’avere vinto ci ha fatto capire che la riposta del pubblico è molto positiva, che c’è curiosità, entusiasmo per quello che stiamo facendo e siamo pronti a restituirequesto entusiasmo”. Una vittoria con il sapore della rivincita dopo la delusione di X Factor 2017, secondi dietro all’ormai dimenticato Lorenzo Licitra. Gruppo originario di Roma, isono composto daDavid (voce), Thomas Raggi ...

Advertising

ninazilli : Vi prego ditemi che non sono l’unica a: -fottersene della prova costume -fottersene dei capelli a posto e/o manicur… - Pasqual97385679 : RT @Nadiaita1: Piacere bella singola bisex cerco sia uomini che donne. Voglio passare una serata alternativa e di vero sesso con la mia esp… - orbitnoir : RT @dvrkmorozova: è vero che la trilogia non è scritta bene come la duologia dei corvi ed ha parecchi difetti, però mi sono affezionata un… - echenomecemetto : @ProfCampagna Mah, non concordo. I veri amanti del calcio parlano con sportività, essendo il calcio uno sport e nie… - sabrinariso : @masnuccio Tutto vero ma sono altamente insofferente nei confronti di OJ. -