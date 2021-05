Sangiovanni e Giulia in finale ad Amici 2021 tra le lacrime: Madame li consacra (Di domenica 9 maggio 2021) Sangiovanni e Giulia Stabile conquistano entrambi la finale di Amici 2021 e Madame, amica di lui, commenta e li consacra. Sangiovanni e Giulia Stabile conquistano la finale del serale di Amici 2021, si emozionano, si abbracciano strappando gli applausi del pubblico ed emozionando anche i loro insegnanti e conquistando Madame che, da amica di Sangiovanni, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 9 maggio 2021)Stabile conquistano entrambi ladi, amica di lui, commenta e liStabile conquistano ladel serale di, si emozionano, si abbracciano strappando gli applausi del pubblico ed emozionando anche i loro insegnanti e conquistandoche, da amica di, L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

