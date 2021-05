Salernitana in lutto | scomparso l’ex portiere Fulvio De Maio

(Di domenica 9 maggio 2021) Una triste notizia ha colpito la. Come comunicato dai canali ufficiali, la società piangeDeuno dei calciatori che meglio hanno interpretato l’attaccamento alla maglia granata per tutta la vita.De, di ruolo, difese la porta dellache nel 1969 vinse a Viareggio il Trofeo Dante Berretti con l’avvocato Giuseppe Tedesco alla presidenza. Nella finale con la Solbiatese, finita 6-4 ai rigori, parò due tiri dagli undici metri. Nel 1970 esordì in prima squadra ad appena sedici anni contro il Matera. In granata, tra campionato e Coppa Italia, ha collezionato 69 presenze tra il 1968 ed il 1978.Deha sempre voluto bene alla, di cui ha poi ...

Salerno – Ha perso la sua partita più importante Fulvietto De Maio, 69enne ex portiere della Salernitana ed oggi noto commentatore sportivo presso l'emittente televisiva Lira Tv con collaborazioni in ...