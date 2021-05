Roma-Crotone, Fonseca: “Mourinho corretto con me. Restare in Italia? Vedremo” (Di domenica 9 maggio 2021) La Roma dilaga contro il Crotone. Pioggia di gol all'Olimpico dove, questo pomeriggio, Roma e Crotone si sono affrontate nella sfida valida per la 35^ giornata di Serie A. Tutto facile per i giallorossi che, dopo essere passata in vantaggio ad inizio secondo tempo con BorjaMayoral, chiudono la gara conoppietta di Pellegrini e gol di MKhitaryan, riprendendosi il settimo posto. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico dei capitolini, Paulo Fonseca, intervenuto in conferenza stampa."Era importante vincere e fare tre punti. Dopo il successo con il Manchester era importante per me giocare bene e fare una prestazione convincente. Abbiamo avuto la possibilità di far giocare i giovani. Loro stanno giocando perché hanno qualità e hanno fatto un buon lavoro. Le mie parole sono rivolte a mister De ... Leggi su mediagol (Di domenica 9 maggio 2021) Ladilaga contro il. Pioggia di gol all'Olimpico dove, questo pomeriggio,si sono affrontate nella sfida valida per la 35^ giornata di Serie A. Tutto facile per i giallorossi che, dopo essere passata in vantaggio ad inizio secondo tempo con BorjaMayoral, chiudono la gara conoppietta di Pellegrini e gol di MKhitaryan, riprendendosi il settimo posto. Un successo analizzato al triplice fischio dal tecnico dei capitolini, Paulo, intervenuto in conferenza stampa."Era importante vincere e fare tre punti. Dopo il successo con il Manchester era importante per me giocare bene e fare una prestazione convincente. Abbiamo avuto la possibilità di far giocare i giovani. Loro stanno giocando perché hanno qualità e hanno fatto un buon lavoro. Le mie parole sono rivolte a mister De ...

