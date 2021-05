Reutemann | condizioni aggravate | trasportato d' urgenza a Rosario

(Di domenica 9 maggio 2021) Non ci sono buone notizie sul fronte Carlos, ricoverato in settimana in terapia intensiva per emorragia intestinale all'ospedale di Santa Fe, in Argentina. L'ex pilota della Ferrari (al ...

Non ci sono buone notizie sul fronte Carlos, ricoverato in settimana in terapia intensiva per emorragia intestinale all'ospedale di ...di Rosario per un aggravamento delle sue......città di Santa Fe a quella di Rosario per un aggravamento delle suecliniche legate ad una emorragia interna che i sanitari non sono stati per il momento in gradi di controllare.,...L’ex pilota argentino della Ferrari (1976-1978) è stato trasferito ieri d’urgenza con un elicottero sanitario dalla ...L'emorragia, ha infine indicato un comunicato della clinica di Santa Fe, ha prodotto 'un peggioramento dei parametri biochimici', per cui 'si è deciso il trasferimento al Sanatorio Parque de Rosario c ...