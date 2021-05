Returnal | disponibile la nuova patch 1 3 6 | corretti i principali problemi e il temuto bug dei salvataggi

(Di domenica 9 maggio 2021) Housemarque ha pubblicato, nella giornata di ieri, la tanto attesa1.3.6 di, l'esclusiva PS5 che ha conquistato il pubblico e la critica, nonostante la presenza di alcuni fastidiosi bug. Uno dei più odiati era sicuramente il bug deiintrodotto, per un bizzarro scherzo del destino, da una precedentedi, ritirata immediatamente una volta scoperto il problema. L'ultimo update, dal peso di 1GB circa, è servito per porre rimedio a quel problema, oltre ad introdurre un'altra serie di fix e migliorie. Leggi altro...

... diversi giocatori stanno riscontrando diversi problemi con i salvataggi di, l'attesa esclusiva PlayStation 5 targata Housemarque , resafinalmente sugli scaffali dei negozi di ...Gli sviluppatori di Housemarque hanno annunciato che, esclusiva PS5da pochi giorni, riceverà a breve una nuova patch, la quale dovrebbe sistemare il problema dei salvataggi corrotti, introdotto con l'aggiornamento precedente. ...