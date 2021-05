Razzo in caduta rientrato sull'Oceano Indiano (Di domenica 9 maggio 2021) Il secondo stadio del Razzo cinese Lunga Marcia 5B è rientrato nell'atmosfera sull'Oceano Indiano, in un'area vicina alle isole Maldive. Lo rende noto l'ufficio per il volo umano dell'agenzia spaziale ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 9 maggio 2021) Il secondo stadio delcinese Lunga Marcia 5B ènell'atmosfera, in un'area vicina alle isole Maldive. Lo rende noto l'ufficio per il volo umano dell'agenzia spaziale ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - Corriere : Razzo cinese disintegrato vicino alle Maldive nell’oceano Indiano: nessun impatto sull’Italia - liliaragnar : Razzo cinese in caduta, detriti finiti su #OceanoIndiano, NON sull'Italia Solo i mistificatori pretendono di avere… - ego_sono : RT @giudiiiiiiiii: Io non sono scienziata ma credo che calcolare il punto di impatto di un razzo con propulsore e comandato, sia un po’ div… -