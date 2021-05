Razzo cinese in caduta sull'Oceano Indiano (Di domenica 9 maggio 2021) Sono in caduta nell’Oceano Indiano, vicino alle isole Maldive, i detriti del secondo stadio del Razzo cinese Lunga Marcia: gran parte del relitto di 18 tonnellate si è disintegrata al contatto con l’atmosfera, poco dopo le 4 del mattino ora italiana. Lo ha reso noto l’ufficio per il volo umano dell’agenzia spaziale cinese Cnsa.Si temeva che i detriti del Razzo lanciato dalla Cina nell’ambito del progetto per una stazione spaziale potessero finire nel bacino del Mediterraneo ma l’allarme è rientrato già nella tarda serata italiana. Gli esperti avevano avvertito del pericolo per il possibile impatto sulla Terra della sezione principale del veicolo di lancio lunga 30 metri, Il velivolo Long March 5B aveva portato il modulo centrale Tianhe (Heavenly ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 9 maggio 2021) Sono innell’, vicino alle isole Maldive, i detriti del secondo stadio delLunga Marcia: gran parte del relitto di 18 tonnellate si è disintegrata al contatto con l’atmosfera, poco dopo le 4 del mattino ora italiana. Lo ha reso noto l’ufficio per il volo umano dell’agenzia spazialeCnsa.Si temeva che i detriti dellanciato dalla Cina nell’ambito del progetto per una stazione spaziale potessero finire nel bacino del Mediterraneo ma l’allarme è rientrato già nella tarda serata italiana. Gli esperti avevano avvertito del pericolo per il possibile impattoa Terra della sezione principale del veicolo di lancio lunga 30 metri, Il velivolo Long March 5B aveva portato il modulo centrale Tianhe (Heavenly ...

