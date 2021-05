Quando la maternità spinge a cambiare lavoro | quattro storie

Leggi su vanityfair

(Di domenica 9 maggio 2021) L’Italia è un Paese sempre più «vecchio» e con sempre meno bambini. Nell’ultimo decennio il tasso di natalità è colato a picco, con una media di 1,32 figli per donna (1,9 per le donne emigrate), che risulta decisamente lontana da quel 2,1 indicato come il livello minimo necessario a un Paese per mantenere la propria popolazione. Si tratta di dati con significative ripercussioni economiche in termini di spesa sanitaria per gli anziani e per le pensioni.