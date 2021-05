Napoli, non rispetta il coprifuoco: finisce in ospedale (Di domenica 9 maggio 2021) A Napoli, sfiorato un dramma per un ragazzo che dopo l’aggressione finisce all’ospedale. Tutto è accaduto dopo l’orario del coprifuoco. Polizia – immagine di repertorio (Getty Images)Si comprende la voglia di evasione dei ragazzi ma, di norma, le regole dovrebbero essere rispettate. La mancanza totale di controlli, però, permette anche di uscire dopo il coprifuoco stabilito dal Governo. Proprio per questo, l’aumento dei controlli sarebbe fondamentale. Qui non si parla di semplice virus ma va oltre. Arriva fino alle normali norme di convivenza civile e in alcune zone servono maggiormente dei controlli. In alcuni casi non sempre finisce bene. Come quanto accaduto nella tarda serata di ieri. Il protagonista è un ragazzo di 17 anni che dopo l’aggressione ... Leggi su chenews (Di domenica 9 maggio 2021) A, sfiorato un dramma per un ragazzo che dopo l’aggressioneall’. Tutto è accaduto dopo l’orario del. Polizia – immagine di repertorio (Getty Images)Si comprende la voglia di evasione dei ragazzi ma, di norma, le regole dovrebbero esserete. La mancanza totale di controlli, però, permette anche di uscire dopo ilstabilito dal Governo. Proprio per questo, l’aumento dei controlli sarebbe fondamentale. Qui non si parla di semplice virus ma va oltre. Arriva fino alle normali norme di convivenza civile e in alcune zone servono maggiormente dei controlli. In alcuni casi non semprebene. Come quanto accaduto nella tarda serata di ieri. Il protagonista è un ragazzo di 17 anni che dopo l’aggressione ...

