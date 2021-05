Migranti, quasi mille approdano a Lampedusa. Tra loro donne e bambini (Di domenica 9 maggio 2021) Arrivati in diversi sbarchi, a distanza di poche ore l'uno dall'altro, sono stati portati all'hotspot Leggi su repubblica (Di domenica 9 maggio 2021) Arrivati in diversi sbarchi, a distanza di poche ore l'uno dall'altro, sono stati portati all'hotspot

Advertising

fattoquotidiano : Lampedusa, cinque sbarchi in mattinata. Quasi mille migranti approdati sull’isola - Tg3web : È arrivata nel porto di Trapani stamattina, la nave di Sea Watch con 450 migranti a bordo. Quasi 200 sono minorenni… - Tg3web : La nave Sea Watch con a bordo 455 migranti soccorsi nel Mediterraneo è in viaggio verso il porto di Trapani. Ci son… - AnnaMar74773335 : RT @fattoquotidiano: Lampedusa, cinque sbarchi in mattinata. Quasi mille migranti approdati sull’isola - Daviderel4 : RT @fattoquotidiano: Lampedusa, cinque sbarchi in mattinata. Quasi mille migranti approdati sull’isola -