“Ma proprio a me?!”. I soliti ignoti, grande delusione per Marisa Laurito. Amedeus incredulo: cosa è successo (Di domenica 9 maggio 2021) Concorrente-detective nella puntata de i soliti ignoti dell’ 8 maggio 2021 è Marisa Laurito. La grande showgirl però non è riuscita ad aggiudicarsi i 30.000€ in palio, che in caso di vittoria avrebbe devoluto al Centro Astalli che aiuta i rifugiati. Scoprendo che il parente misterioso era il papà dell’ignoto numero 1 e non del numero 4, Marisa Laurito non ha nascosto la sua delusione esclamando: “Nooo! proprio a me doveva andare così”. Marisa Laurito poi ha detto: “Una fatica pazzesca per nulla!”, ha aggiunto subito dopo scherzosamente, sottolineando: “Non si somigliano per niente! Neanche le orecchie hanno uguali”. Sentendo ciò il padrone di casa Amadeus è scoppiato a ridere. Quella dell’8 maggio è ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 9 maggio 2021) Concorrente-detective nella puntata de idell’ 8 maggio 2021 è. Lashowgirl però non è riuscita ad aggiudicarsi i 30.000€ in palio, che in caso di vittoria avrebbe devoluto al Centro Astalli che aiuta i rifugiati. Scoprendo che il parente misterioso era il papà dell’ignoto numero 1 e non del numero 4,non ha nascosto la suaesclamando: “Nooo!a me doveva andare così”.poi ha detto: “Una fatica pazzesca per nulla!”, ha aggiunto subito dopo scherzosamente, sottolineando: “Non si somigliano per niente! Neanche le orecchie hanno uguali”. Sentendo ciò il padrone di casa Amadeus è scoppiato a ridere. Quella dell’8 maggio è ...

