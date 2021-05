Lampedusa, cinque sbarchi in mattinata. Quasi mille migranti approdati sull’isola (Di domenica 9 maggio 2021) Dopo cinque sbarchi nel giro di poche ore, sale a circa un migliaio il numero di migranti giunti a Lampedusa. Le prime due imbarcazioni, arrivate nei pressi dell’isola, trasportavano un totale di 415 migranti. Il primo sbarco riguarda 325 persone a bordo di una barca di lego di 20 metri: è stata intercettata a 8 miglia dalla costa. La seconda imbarcazione, più piccola della prima, con 90 persone tra cui 6 donne e una neonata, è stata avvistata poche ore dopo. I migranti sono stati subito trasportati all’hotspot di accoglienza della città, che è al momento vuoto. In mattinata, poi, sono stati registrati altri arrivi per un totale di 470 persone. Tutti, dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola, in attesa di una nave ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Doponel giro di poche ore, sale a circa un migliaio il numero digiunti a. Le prime due imbarcazioni, arrivate nei pressi dell’isola, trasportavano un totale di 415. Il primo sbarco riguarda 325 persone a bordo di una barca di lego di 20 metri: è stata intercettata a 8 miglia dalla costa. La seconda imbarcazione, più piccola della prima, con 90 persone tra cui 6 donne e una neonata, è stata avvistata poche ore dopo. Isono stati subito trasportati all’hotspot di accoglienza della città, che è al momento vuoto. In, poi, sono stati registrati altri arrivi per un totale di 470 persone. Tutti, dopo un primo triage sanitario, sono stati condotti nell’hotspot di contrada Imbriacola, in attesa di una nave ...

Advertising

alita31580584 : RT @Alexanderxxvii1: Cinque sbarchi in una mattina a Lampedusa: approdati quasi mille migranti e il governo tace. - pepo1913 : RT @MCronaca: #MaxiBarconi a #Lampedusa, mille #migranti in cinque ore - FOTO Un barcone con oltre 300 persone ed uno con circa 500 a bordo… - DonQuichotte95 : RT @Alexanderxxvii1: Cinque sbarchi in una mattina a Lampedusa: approdati quasi mille migranti e il governo tace. - blogsicilia : #notizie #sicilia Migranti a Lampedusa, cinque sbarchi in poche ore, quasi mille persone nell'hotspot dell'isola -… - FabrizioDeBelli : RT @Alexanderxxvii1: Cinque sbarchi in una mattina a Lampedusa: approdati quasi mille migranti e il governo tace. -

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa cinque Lampedusa, mille migranti in poche ore 12.30 Lampedusa, mille migranti in poche ore Sono un migliaio i migranti appena arrivati a Lampedusa con cinque barconi. Ultimo in ordine di tempo un peschereccio con 398 persone a bordo, intercettato a poche miglia dall'isola dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di ...

Migranti: raffica sbarchi a Lampedusa, sono un migliaio Nuova ondata di sbarchi a Lampedusa dove, nel giro di poche ore, sono approdati quasi un migliaio di migranti su cinque barconi. L'ultimo, un peschereccio in ferro intercettato a tre miglia dall'isola motovedette della ...

Lampedusa, cinque sbarchi in mattinata. Quasi mille migranti approdati sull’isola Il Fatto Quotidiano Migranti, nuova ondata di sbarchi a Lampedusa: quasi 1.000 in 24 ore CATANIA. Ondata di sbarchi a Lampedusa, quasi mille, dopo alcuni giorni di «calma». Tra la notte e stamattina sono arrivati sull’isola 927 migranti, con cinque diverse imbarcazioni in legno, almeno qu ...

Migranti: raffica sbarchi a Lampedusa, sono un migliaio Nuova ondata di sbarchi a Lampedusa dove, nel giro di poche ore, sono approdati quasi un migliaio di migranti su cinque barconi. (ANSA) ...

12.30, mille migranti in poche ore Sono un migliaio i migranti appena arrivati aconbarconi. Ultimo in ordine di tempo un peschereccio con 398 persone a bordo, intercettato a poche miglia dall'isola dalle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di ...Nuova ondata di sbarchi adove, nel giro di poche ore, sono approdati quasi un migliaio di migranti subarconi. L'ultimo, un peschereccio in ferro intercettato a tre miglia dall'isola motovedette della ...CATANIA. Ondata di sbarchi a Lampedusa, quasi mille, dopo alcuni giorni di «calma». Tra la notte e stamattina sono arrivati sull’isola 927 migranti, con cinque diverse imbarcazioni in legno, almeno qu ...Nuova ondata di sbarchi a Lampedusa dove, nel giro di poche ore, sono approdati quasi un migliaio di migranti su cinque barconi. (ANSA) ...