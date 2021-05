Advertising

orizzontescuola : In Svizzera aumentate le minacce e le molestie nei confronti dei docenti - ProDocente : In Svizzera aumentate le minacce e le molestie nei confronti dei docenti -

Ultime Notizie dalla rete : Svizzera aumentate

laRegione

Rispetto a 24 ore fa, sonole persone risultate positive al COVID - 19 in Ticino, mentre sono diminuite nei Grigioni. Per quanto riguarda il Ticino, sono 63 i nuovi casi segnalati, che portano a 32 559 le infezioni ...Le vendite delle proprietà di lusso a Dubai, che erano in fase di rallentamento, sonodel ... quando una famigliaha acquistato una villa sul lungomare per 30,2 milioni di dollari. ...ZURIGO - Sulla scia dell'uso più intensivo di mezzi di comunicazione digitale a causa anche della didattica a distanza sono aumentate le minacce e le molestie nei confronti dei docenti: lo afferma Bea ...ZURIGO - Il margine di manovra per allentare ulteriormente le misure di protezione contro il coronavirus sta aumentando in Svizzera: lo afferma Martin Ackermann, capo del gruppo d ...