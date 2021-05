Il Sassuolo espugna Marassi e sogna l’Europa

(Di lunedì 10 maggio 2021) Ilanche il campo del Genoa. I neroverdi, nella 35.esima giornata di Serie A, vincono 2-1 al Ferraris. Apre le marcature Raspadori al 14' e nella ripresa, minuto 66, arriva il raddoppio di Berardi. Nel finale la rete della bandiera dei padroni di casa firmata da Zappacosta (85'). La squadra di De Zerbi insegue l'Europa, mentre Ballardini dovrà ancora sudare per la salvezza.Atalanta - Parma 5-2L'Atalanta vince a Parma 5-2 e scavalca il Napoli tornando al secondo posto. Tutto facile per i bergamaschi a segno con Malinovskyi, Pessina e Muriel. Poi dilagano. Colpo Cagliari che vince a Benevento con una incornata di Pavoletti. Sardi in vantaggio con Lykogiannis al 1' minuto. Poi il pari di Lapadula, il 2-1 di Pavoletti al 63' ed il 3-1 finale di Joao Pedro che permette ai cagliaritani di andare a +4 sui sanniti. Il Benevento ora è a -3 ...

Nel lunch match il2 - 1 il campo del Genoa e continua a sognare il possibile accesso alla prima edizione della Conference League.Ilil 'Luigi Ferraris' e supera 1 - 2 il Genoa, nella gara valevole per la 35a giornata di Serie A, portandosi a 56 punti in classifica. Settimo posto, almeno momentaneamente: grazie ...Diretta Live Juventus Milan | Cronaca in tempo reale e risultato finale della partita della 35esima giornata del campionato Serie A 2020/2021.Il Sassuolo batte il Genoa in trasferta e sogna l'Europa. Atalanta a raffica sul Parma. Colpaccio salvezza del Cagliari a Benevento. Pari del Toro a Verona. Roma-Crotone 5-0. Ora in campo all'Allianz ...