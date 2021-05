Il razzo cinese nell’Oceano Indiano (Di domenica 9 maggio 2021) Il secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B è rientrato nell’atmosfera sull’Oceano Indiano, in un’area vicina alle isole Maldive. Lo rende noto l’ufficio per il volo umano dell’agenzia spaziale cinese Cnsa. Il rientro è stato confermato anche dai dati del Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (Norad). Rispetto alle stime iniziali, indicavano il Nord Atlantico come probabile punto di rientro, poi il bacino del Mediterraneo e l’ipotesi per ora più accreditata è che il rientro possa essere avvenuto sopra l’Oceano Indiano. Alle ore 5 e 10 del mattino si è quindi esclusa la caduta di uno o più frammenti sul territorio italiano del detrito spaziale. Il lanciatore spaziale cinese “Lunga marcia 5B” in rientro incontrollato in atmosfera cadrà nell’Oceano ... Leggi su lanotiziagiornale (Di domenica 9 maggio 2021) Il secondo stadio delLunga Marcia 5B è rientrato nell’atmosfera sull’Oceano, in un’area vicina alle isole Maldive. Lo rende noto l’ufficio per il volo umano dell’agenzia spazialeCnsa. Il rientro è stato confermato anche dai dati del Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (Norad). Rispetto alle stime iniziali, indicavano il Nord Atlantico come probabile punto di rientro, poi il bacino del Mediterraneo e l’ipotesi per ora più accreditata è che il rientro possa essere avvenuto sopra l’Oceano. Alle ore 5 e 10 del mattino si è quindi esclusa la caduta di uno o più frammenti sul territorio italiano del detrito spaziale. Il lanciatore spaziale“Lunga marcia 5B” in rientro incontrollato in atmosfera cadrà...

MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - infoitinterno : Razzo cinese, Protezione civile: adesso è ancora meno probabile che i frammenti cadano in Italia - infoitinterno : In diretta lo schianto del razzo cinese che ha spaventato molti paesi del mondo. LIVE TV -