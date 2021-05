Il punto di vista di Follini (Di domenica 9 maggio 2021) “Ci sono due Draghi sulla scena politica italiana. Uno fa il presidente del consiglio e dovrebbe farlo per un paio d’anni ancora. L’altro potrebbe fare il presidente della repubblica, e nel caso lo farebbe tra nove mesi. I due Draghi hanno molto in comune, è ovvio. Ma c’è anche qualche differenza tra loro e solo il tempo dirà quale dei due è il Draghi più vero. Il primo Draghi, quello che vive a Palazzo Chigi, è un signore garbato, ironico e misurato. Ma all’occorrenza munito di un certo tratto di perentorietà. Si barcamena tra alleati che hanno idee assai diverse tra loro e nutrono una certa propensione a riprendere il loro litigio non appena sarà possibile. E lui, per evitare che quel litigio arrivi anzitempo e complichi la vita del governo, di tanto in tanto li mette in riga con un piglio piuttosto decisionista. Evita magari di infilarsi nelle loro controversie. Ma sta bene ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 9 maggio 2021) “Ci sono due Draghi sulla scena politica italiana. Uno fa il presidente del consiglio e dovrebbe farlo per un paio d’anni ancora. L’altro potrebbe fare il presidente della repubblica, e nel caso lo farebbe tra nove mesi. I due Draghi hanno molto in comune, è ovvio. Ma c’è anche qualche differenza tra loro e solo il tempo dirà quale dei due è il Draghi più vero. Il primo Draghi, quello che vive a Palazzo Chigi, è un signore garbato, ironico e misurato. Ma all’occorrenza munito di un certo tratto di perentorietà. Si barcamena tra alleati che hanno idee assai diverse tra loro e nutrono una certa propensione a riprendere il loro litigio non appena sarà possibile. E lui, per evitare che quel litigio arrivi anzitempo e complichi la vita del governo, di tanto in tanto li mette in riga con un piglio piuttosto decisionista. Evita magari di infilarsi nelle loro controversie. Ma sta bene ...

Il punto di vista di Follini Il punto è che di qui a qualche mese i Draghi non potranno più essere due, e l'uno o l'altro prenderà il sopravvento. Con qualche rischio in entrambi i casi. Infatti il secondo Draghi corre sempre il ...

