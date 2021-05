Il frontman dei Maneskin rivela chi è la fidanzata

Advertising

lapauradelbu1o : @gaiaaa_14 @diamondayn ommiodio scoop: la bassista dei måneskin si consola con il chitarrista a causa dell’annuncio… - crisfachet : David 'Dave' Gahan (Chigwell,9 maggio 1962) cofondatore e frontman dei Depeche Mode - FUORICLASSE - #davegahan… - ZON_Tweet : Ecco chi è la fidanzata del frontman dei #maneskin ???? #Sanremo2021 #Eurovision - teatvodivavol1 : RT @emmaneskin: “damiano david, frontman dei Måneskin, vincitori della scorsa edizione di Sanremo, ha una nuova fiamma. la bassista, distru… - acquachescorre_ : RT @MaxxGhe: 09/05/1962. Compie 59 anni DAVID GAHAN, il frontman dei DEPECHE MODE. Alla fine degli anni '70 incontrò gli altri membri della… -

Ultime Notizie dalla rete : frontman dei

Lancio 'galattico' per il nuovo singoloColdplay , Higher Power, presentato dall'astronauta francese Thomas Pesquet, in collegamento con la band dalla Stazione spaziale internazionale. IlChris Martin ha colto l'occasione per ...Mattia Marzi per 'Il Messaggero' BIOPIC SU Joey Ramone Gli ultimi a dire sì sono stati gli eredi di Joey Ramone, ilRamones: la vita del cantante, scomparso nel 2001 a causa di un tumore al sistema linfatico (aveva solamente 50 anni), ...Esce allo scoperto Damiano , il frontman dei Maneskin band vincitrice della scorsa edizione di Sanremo. Lei si chiama Giorgia Soleri ed un'influencer ma anche ...La sua malattia raccontata sui social: "Mi sono sentita dire di tutto: che ho paura del sesso, che dovrei masturbarmi di più" ...