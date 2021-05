Il fisico Battiston: 'L'Rt non spiega tutto. Ora la situazione Covid in calo come nel luglio 2020' (Di domenica 9 maggio 2021) Roberto Battiston, professore di Fisica all'Università di Trento e attento studioso dei numeri della pandemia, si è espresso sulla querelle relativa all'indice di contagio del virus. "Quello del ... Leggi su globalist (Di domenica 9 maggio 2021) Roberto, professore di Fisica all'Università di Trento e attento studioso dei numeri della pandemia, si è espresso sulla querelle relativa all'indice di contagio del virus. "Quello del ...

Advertising

gravitazeroeu : RT @FreeTorino: COVID: per Giugno possibile un miglioramento. 'Il piano vaccini è decisivo ma non andrà mai abbassata la guardia' #Covid_1… - FreeTorino : COVID: per Giugno possibile un miglioramento. 'Il piano vaccini è decisivo ma non andrà mai abbassata la guardia'… - corrierebologna : #Covid_19 Intervista a Battiston, il fisico che calcola i trend di diffusione della pandemia - globalistIT : - konomoronao : Secondo il fisico Battiston, grazie alla vaccinazione i parametri sul virus migliorano, dai suoi calcoli Rt di ieri… -