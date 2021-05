Hamilton: "Ho pensato di non fermarmi, ma poi mi sono fidato del team" (Di domenica 9 maggio 2021) Pole numero 100 al sabato , vittoria numero 98 alla domenica al termine di una rincorsa che ha molto ricordato il GP di Ungheria 2019. Anche quella volta, la lepre era Verstappen ed il cacciatore ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 9 maggio 2021) Pole numero 100 al sabato , vittoria numero 98 alla domenica al termine di una rincorsa che ha molto ricordato il GP di Ungheria 2019. Anche quella volta, la lepre era Verstappen ed il cacciatore ...

Advertising

smaalltaalk : pilota fortissimo Hamilton secondo me ha venduto l'anima al diavolo per vincere ogni volta l'ho sempre pensato comunque andiamo avanti - giangiangi74 : A sensazione..... Ho l'impressione che in partenza #Hamilton abbia pensato di più a proteggersi da #bottas piuttost… - LeonardiAmalia : RT @giornaleradiofm: Approfondimenti: Hamilton '100 pole, non ci credo. Sono in estasi': (ANSA) - ROMA, 08 MAG - 'Non ci credo. Nel 2013 no… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Hamilton '100 pole, non ci credo. Sono in estasi': (ANSA) - ROMA, 08 MAG - 'Non ci credo. Nel 2013… - Mterryf1 : E anche oggi Sir Lewis Hamilton abbatte un altro record Mai avrei pensato di vedere un pilota arrivare a 100 pole… -