Gualtieri | mi metto a disposizione di Roma | partecipo a primarie

(Di domenica 9 maggio 2021) Robertoparteciperà alledel Pd per la scelta del candidato sindaco a. L'ex ministro dell'Economia lo scrive in un tweet rilanciato dal segretario del partito Enrico Letta."Mi ...

"Mia disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio. Partecipo alle primarie del 20 giugno. Costruiamo insieme il futuro della nostra città: io ci sono", scrivesu Twitter. Il ...Intanto l'ex ministro Robertofa sapere che correrà alle primarie Dem per Roma. "Mia disposizione di Roma, con umiltà e orgoglio. Partecipo alle primarie del 20 giugno. Costruiamo ...Giuseppe Conte conferma l'appoggio del M5S a Virginia Raggi. E per il Pd scende in campo Roberto Gualtieri. Nel volgere di un'ora, si iniziano a definire i contorni della corsa per ...Roberto Gualtieri rompe gli indugi. Dopo settimane di incertezza, l'ex ministro dell'economia ufficializza su Twitter la sua candidatura alle primarie del centrosinistra per la scelta ...