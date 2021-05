"Grandi come un vagone". Allarme rosso: altro che razzo cinese, sapete cosa abbiamo sulle nostre teste? "Vanno distrutti" (Di domenica 9 maggio 2021) È Allarme rosso sui nostri cieli. Sopra di noi ci sono infatti centinaia di milioni di frammenti di spazzatura spaziale che viaggiano su diverse orbite che Vanno dalla più bassa, tra i 200 e i 2000 chilometri, a quella geostazionaria di 36.000 chilometri. Ma non è tutto. Stando ai dati forniti dal Giorno ci sarebbero ben 30.000 detriti superiori a 10 centimetri (ci sono anche satelliti, ormai morti, Grandi come un vagone), più di 600.000 pezzi che Vanno da uno a dieci centimetri e qualche centinaio di milioni inferiori al centimetro come scaglie di vernici, bulloni e particelle create da collisioni. Una notizia che, se confrontata al razzo cinese in caduta libera proprio in questi giorni, è parecchio più preoccupante. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 9 maggio 2021) Èsui nostri cieli. Sopra di noi ci sono infatti centinaia di milioni di frammenti di spazzatura spaziale che viaggiano su diverse orbite chedalla più bassa, tra i 200 e i 2000 chilometri, a quella geostazionaria di 36.000 chilometri. Ma non è tutto. Stando ai dati forniti dal Giorno ci sarebbero ben 30.000 detriti superiori a 10 centimetri (ci sono anche satelliti, ormai morti,un), più di 600.000 pezzi cheda uno a dieci centimetri e qualche centinaio di milioni inferiori al centimetroscaglie di vernici, bulloni e particelle create da collisioni. Una notizia che, se confrontata alin caduta libera proprio in questi giorni, è parecchio più preoccupante. ...

