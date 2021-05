Gattuso ha problemi in attacco: Mertens con guai fisici e Osimhen in diffida (Di domenica 9 maggio 2021) La convincente vittoria di ieri contro lo Spezia, lancia sempre di più il Napoli verso la conquista di uno dei posti utili per qualificarsi alla prossima Champions League, la cui lotta vede coinvolte anche Juventus, Milan, Atalanta e Lazio. Gli azzurri sono la squadra con il calendario apparentemente più facile: la prossima giornata vede impegnata L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 9 maggio 2021) La convincente vittoria di ieri contro lo Spezia, lancia sempre di più il Napoli verso la conquista di uno dei posti utili per qualificarsi alla prossima Champions League, la cui lotta vede coinvolte anche Juventus, Milan, Atalanta e Lazio. Gli azzurri sono la squadra con il calendario apparentemente più facile: la prossima giornata vede impegnata L'articolo

Advertising

MondoNapoli : Shevchenko: 'Gattuso sta facendo benissimo al Napoli, ha reagito ai problemi' - - Frances44892680 : @fracortellessa @d_arco75 @1979_adriano Me spieghi na volta pe tutte perche la può alle a solo Inzaghi? Impazzisco!… - TernanaNews : RT @TernanaNews: Supercoppa - Como, Gattuso: 'Problemi in difesa ma vogliamo stupire' - FrancoMater2 : @Gius1992 Qua ci vuole gente esperta che innanzitutto sa affrontare la piazza e che conosce bene il calcio. Anche… - Pierino88685072 : @ADeLaurentiis Presidente #Gattuso va confermato non si può mandar via un allenatore che ha fatto esplodere 3/4 de… -