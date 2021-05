Formula 1 | GP di Spagna | Hamilton | lezione a Verstappen

(Di domenica 9 maggio 2021) . L’olandese in testa per 60 giri, ma nel finale la Mercedes mette la freccia e passa Un testa a testa bellissimo, ma alla fine vince sempre lui. Anche se Maxe la Red Bull stanno provando in tutti i modi a detronizzare Lewis, l’inglese infila L'articolo proviene da Inews.it.

L'olandese, al 100° GP con la Red Bull proprio sul tracciato dove conquistò la sua prima vittoria in quel rocambolesco GP di2016, partito dalla seconda casella e dunque dal lato "sporco" ...Lewis Hamilton ha trionfato nel GP dicentrando il 97° successo in carriera in1 . Il pilota inglese ha preceduto sul traguardo Max Verstappen e il compagno di squadra Valtteri Bottas, quarta la Ferrari di Charles Leclerc, ...Terzo successo stagionale per il britannico della Mercedes con Bottas che chiude il podio sul circuito di Montmelò. Settimo Sainz.F1, Gran Premio di Spagna: La classifica mondiale F1 2021, sia piloti che costruttori, dopo la gara a Barcellona in Spagna.