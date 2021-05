Formazioni ufficiali Benevento Cagliari: le scelte degli allenatori (Di domenica 9 maggio 2021) Le Formazioni ufficiali di Benevento Cagliari match valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Benevento-Cagliari, match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021. Benevento (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 9 maggio 2021) Ledimatch valido per la 35ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 35ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Hetemaj, Schiattarella, Ionita; Insigne, Caprari; Lapadula. All. Inzaghi(3-4-1-2): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Deiola, Marin, Lykogiannis; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

infobetting : Verona-Torino (9 maggio ore 15:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: #VeronaTorino: il prepartita con @NicoloAiazzone ?? - sportface2016 : #SerieA, le formazioni ufficiali di #VeronaTorino - DiMarzio : #SerieA | Gli undici scelti da #Juric e #Nicola per #VeronaTorino - CalcioPillole : Benevento-Cagliari, formazioni ufficiali: Viola in panca, c’è Joao Pedro -