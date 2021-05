Dc: Rotondi, ‘in Fi con componente cristiana e ambientalista’ (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Si va verso un nuovo soggetto politico di ispirazione cristiana, a sfondo ambientalista, secondo le indicazioni sociali del Pontefice. Il dialogo è serrato con molti colleghi parlamentari, ma non si va verso nuovi Gruppi parlamentari: il debutto sarà direttamente alle prossime elezioni politiche. Se fossimo venti, venticinque, ci porremmo il problema di dar vita a un Gruppo. Siccome le adesioni previste sono di quantità inferiore, proporró ai colleghi di condividere con me l’ospitalità del gruppo di Forza Italia, che è l’ultima oasi di assoluta libertà nel parlamento italiano”. Così Gianfranco Rotondi, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Fi alla Camera, dà conto sui social della iniziativa politica Cristiano-ambientalista lanciata a ottobre a Saint Vincent e in preparazione in vista delle prossime elezioni ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 9 maggio 2021) Roma, 9 mag. (Adnkronos) – “Si va verso un nuovo soggetto politico di ispirazione, a sfondo ambientalista, secondo le indicazioni sociali del Pontefice. Il dialogo è serrato con molti colleghi parlamentari, ma non si va verso nuovi Gruppi parlamentari: il debutto sarà direttamente alle prossime elezioni politiche. Se fossimo venti, venticinque, ci porremmo il problema di dar vita a un Gruppo. Siccome le adesioni previste sono di quantità inferiore, proporró ai colleghi di condividere con me l’ospitalità del gruppo di Forza Italia, che è l’ultima oasi di assoluta libertà nel parlamento italiano”. Così Gianfranco, presidente della Fondazione Dc e vicecapogruppo di Fi alla Camera, dà conto sui social della iniziativa politica Cristiano-ambientalista lanciata a ottobre a Saint Vincent e in preparazione in vista delle prossime elezioni ...

