Covid India, più di 400mila contagi e oltre 4mila morti (Di domenica 9 maggio 2021) (Adnkronos) – Sono 403mila i nuovi contagi di coronavirus confermati in India nelle ultime 24 ore e 4.092 le persone che hanno perso la vita per complicanze. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, sottolineando che è il terzo giorno consecutivo che nel Paese si registrano più di quattromila decessi riconducibili al Covid-19. Per la quinta volta in una settimana, invece, l'India ha registrato oltre 400mila infezioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Agenzia_Ansa : L'India ha registrato per la prima volta più di 4mila morti per coronavirus in un giorno. Lo ha fatto sapere il gov… - HuffPostItalia : Rientrata in Italia la coppia bloccata in India dal Covid: lei positiva ricoverata a Firenze - Tg3web : In India le vittime del covid registrate ufficilmente si avvicinano ai 4 mila casi al giorno. Ma ci sono stime che… - rudylegh : #domenicain quando parlate dei milioni di contagi in #India per favore fateci rivedere il filmato in cui… - qn_lanazione : Covid, la coppia tornata dall'India: 'Ora c'è da lottare'. Positivo anche il marito #Firenze -