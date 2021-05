Auto a fuoco, Pedemontana messa in sicurezza (Di domenica 9 maggio 2021) di Sara Giudici Quando ha visto il fuoco uscire dal cofano dell'Auto non si è fatto prendere dal panico. Ha accostato è sceso dalla vettura ed ha dato l'allarme. È illeso il conducente della ... Leggi su ilgiorno (Di domenica 9 maggio 2021) di Sara Giudici Quando ha visto iluscire dal cofano dell'non si è fatto prendere dal panico. Ha accostato è sceso dalla vettura ed ha dato l'allarme. È illeso il conducente della ...

Advertising

Giorno_Legnano : Auto a fuoco, Pedemontana messa in sicurezza - BitontoLiveIt : #Bitonto Auto a fuoco sull'A 14, coppia di bitontini salva per miracolo - sighmarty00 : RT @Iperborea_: Le leggi dell'universo sono i treni che ho perso non dando il punto a Tancredi circondato dal fuoco sul tetto di un'auto… - _AccioIdols : RT @Iperborea_: Le leggi dell'universo sono i treni che ho perso non dando il punto a Tancredi circondato dal fuoco sul tetto di un'auto… - sotirias : RT @Letizia_aaa: -Appostamenti sotto casa di Piera; -“Gliela farò pagare”; -“Ve la farò vedere io cos’è la vera cattiveria”; -Gomme dell’au… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto fuoco Scontro tra auto e moto in Salento, muore centauro 48enne ... Pasquale Rizzo, è morto in seguito allo scontro tra la sua Ducati e un'auto che si immetteva sulla litoranea dal parcheggio dove era in sosta. Nell'impatto la moto ha preso fuoco. Per il centauro ...

Auto a fuoco, Pedemontana messa in sicurezza di Sara Giudici Quando ha visto il fuoco uscire dal cofano dell'auto non si è fatto prendere dal panico. Ha accostato è sceso dalla vettura ed ha dato l'allarme. È illeso il conducente della Volkswagen Golf che ieri pomeriggio ha preso ...

Auto a fuoco, Pedemontana messa in sicurezza Il Giorno Scontro auto-moto, muore centaura di 27 anni Perde la vita Sara Campinotti de La Rotta. Nell’incidente coinvolto un secondo centauro rimasto ferito. Schianto sulla via di Montecastello ...

Auto a fuoco, Pedemontana messa in sicurezza Il veicolo si è incendiato all’improvviso: il conducente ha fatto appena in tempo a uscire e a chiamare il 115 ...

... Pasquale Rizzo, è morto in seguito allo scontro tra la sua Ducati e un'che si immetteva sulla litoranea dal parcheggio dove era in sosta. Nell'impatto la moto ha preso. Per il centauro ...di Sara Giudici Quando ha visto iluscire dal cofano dell'non si è fatto prendere dal panico. Ha accostato è sceso dalla vettura ed ha dato l'allarme. È illeso il conducente della Volkswagen Golf che ieri pomeriggio ha preso ...Perde la vita Sara Campinotti de La Rotta. Nell’incidente coinvolto un secondo centauro rimasto ferito. Schianto sulla via di Montecastello ...Il veicolo si è incendiato all’improvviso: il conducente ha fatto appena in tempo a uscire e a chiamare il 115 ...