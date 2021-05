Virtus Pro, due positivi al Covid-19: niente Six Invitational (Di sabato 8 maggio 2021) Un giocatore del team Virtus Pro, Alan “Rask” Ali, e un analista che viaggia con la squadra, Andrey “Andreezy” Bavian, sono risultati positivi al Covid-19. L’annuncio è stato dato nelle scorse ore dalla stessa organizzazione esports. In seguito a queste positività, il team non potrà recarsi in Francia per il Six Invitational, con inevitabile squalifica. Il Gruppo B si riduce quindi ad otto squadre, vale a dire Giants, MIBR, MKERS, Ninjas in Pyjamas, Oxygen, Parabellum, Spacestation e TSM. Anche il formato del torneo subirà delle modifiche. Al termine della fase a gironi, solo una squadra sarà eliminata dal Gruppo A a 10 squadre e lo stesso accadrà ad una squadra del Gruppo B. Nove squadre del Gruppo A e sette del Gruppo B avranno quindi accesso alla fase dei playoff. An update on the ... Leggi su esports247 (Di sabato 8 maggio 2021) Un giocatore del teamPro, Alan “Rask” Ali, e un analista che viaggia con la squadra, Andrey “Andreezy” Bavian, sono risultatial-19. L’annuncio è stato dato nelle scorse ore dalla stessa organizzazione esports. In seguito a questetà, il team non potrà recarsi in Francia per il Six, con inevitabile squalifica. Il Gruppo B si riduce quindi ad otto squadre, vale a dire Giants, MIBR, MKERS, Ninjas in Pyjamas, Oxygen, Parabellum, Spacestation e TSM. Anche il formato del torneo subirà delle modifiche. Al termine della fase a gironi, solo una squadra sarà eliminata dal Gruppo A a 10 squadre e lo stesso accadrà ad una squadra del Gruppo B. Nove squadre del Gruppo A e sette del Gruppo B avranno quindi accesso alla fase dei playoff. An update on the ...

