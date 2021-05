The Beatles, l’addio di Let It Be | Memories (Di sabato 8 maggio 2021) Con Let It Be dei Beatles gli anni Sessanta salutano per sempre i Fab Four, e viceversa. Pochi anni di carriera, milioni di persone trascinate verso la rivoluzione e un amore per la musica mai spento, ma che con certe dinamiche non può più continuare. Sì, perché John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison hanno scoperto di non aver più nulla da dirsi. Paul ci prova, tuttavia, e nei panni del paciere cerca di coinvolgere i compagni nell’ultima spinta motivazionale che potrebbe rappresentare la svolta: un concerto e un documentario. Bisogna quindi registrare nuova musica. Il White Album è andato, anche se più volte Ringo ha lasciato lo studio sbattendo la porta. Lui, una spugna, non ne può più di quelle tensioni continue tra John e Paul e George, anch’egli, vorrebbe più riconoscenza. Paul va avanti e trascina i compagni negli studi di Twickenham. Il ... Leggi su optimagazine (Di sabato 8 maggio 2021) Con Let It Be deigli anni Sessanta salutano per sempre i Fab Four, e viceversa. Pochi anni di carriera, milioni di persone trascinate verso la rivoluzione e un amore per la musica mai spento, ma che con certe dinamiche non può più continuare. Sì, perché John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr e George Harrison hanno scoperto di non aver più nulla da dirsi. Paul ci prova, tuttavia, e nei panni del paciere cerca di coinvolgere i compagni nell’ultima spinta motivazionale che potrebbe rappresentare la svolta: un concerto e un documentario. Bisogna quindi registrare nuova musica. Il White Album è andato, anche se più volte Ringo ha lasciato lo studio sbattendo la porta. Lui, una spugna, non ne può più di quelle tensioni continue tra John e Paul e George, anch’egli, vorrebbe più riconoscenza. Paul va avanti e trascina i compagni negli studi di Twickenham. Il ...

