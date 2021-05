Simone Inzaghi: “Dall’andata con la Fiorentina ad oggi 14 vinte su 19. Andremo comunque in Europa” (Di sabato 8 maggio 2021) Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko del Franchi contro la Fiorentina: Come vi sentite nella rincorsa?“Abbiamo perso punti nel girone d’andata, ma dalla Fiorentina alla Fiorentina ne abbiamo vinte 14 su 19. Andiamo avanti a testa alta, saremo comunque nelle coppe europee. Certo, per come è andato il primo tempo rimane dell’amaro in bocca”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 8 maggio 2021), allenatore della Lazio, ha parlato così ai microfoni di DAZN dopo il ko del Franchi contro la: Come vi sentite nella rincorsa?“Abbiamo perso punti nel girone d’andata, ma dallaallane abbiamo14 su 19. Andiamo avanti a testa alta, saremonelle coppe europee. Certo, per come è andato il primo tempo rimane dell’amaro in bocca”. Foto: Twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

