Sampdoria | Quagliarella | «Festa Inter? Onoreremo i nostri colori»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 8 maggio 2021) Fabioha parlato prima diFabio, attaccante della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’. Le sue dichiarazioni. LEGGI L’VISTA COMPLETA SU SAMP NEWS 24 CONTE – «Conte ero sicurissimo che avrebbe rivinto. Ha una mentalità vincente. Se la squadra lo segue i risultati arrivano. L’hanno sconto ha fatto una finale in Europa League e oggi ha vinto lo Scudetto».– «Siamo stati i primi ad aver battuto l’e speriamo di dargli fastidio oggi. So che per loro è una giornata di, ma noi dobbiamo onorare itifosi e la nostra maglia». L'articolo proviene da Calcio News 24.