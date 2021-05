Revisione scaduta: in quali casi si può circolare? (Di sabato 8 maggio 2021) Cosa accade se circoliamo con la Revisione scaduta? Quando è possibile e quali sono le conseguenze se si infrange il Codice della Strada La Revisione scaduta dell’auto è una delle situazioni più frequenti in cui si può incorrere, che espone a conseguenze non banali se si viene fermati per un controllo in strada. Ma anche altre circostanze potrebbero costare molto di più. Ad esempio, fare un incidente stradale con la Revisione scaduta, può spingere le responsabilità verso il proprietario-conducente. Ecco perché è importante fare chiarezza su quando si può circolare con la Revisione auto scaduta. Vediamo ora i casi generali, le eccezioni e le proroghe attuali per l’emergenza ... Leggi su zon (Di sabato 8 maggio 2021) Cosa accade se circoliamo con la? Quando è possibile esono le conseguenze se si infrange il Codice della Strada Ladell’auto è una delle situazioni più frequenti in cui si può incorrere, che espone a conseguenze non banali se si viene fermati per un controllo in strada. Ma anche altre circostanze potrebbero costare molto di più. Ad esempio, fare un incidente stradale con la, può spingere le responsabilità verso il proprietario-conducente. Ecco perché è importante fare chiarezza su quando si puòcon laauto. Vediamo ora igenerali, le eccezioni e le proroghe attuali per l’emergenza ...

Advertising

giumartoz : @Geronim91785350 @Antonio_Tajani Il mio è funzionante, per il tuo fai la revisione che è scaduta - UtherPe1 : Ti fermano col palettone manco fossi un mafioso, Lei ha la revisione scaduta. Ma è stata prorogata! La sua no, è de… - Bsailscrew : @Tantopecapisse No, te assicuro che oggi è la giornata per scoprire, grazie al fantastico corpo della polizia munic… - Mari08535167 : Ho appena scoperto da un posto di blocco che esiste la revisione dell’auto è che mi è pure scaduta - fauci78 : @ivanzampieri no, revisione scaduta ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Revisione scaduta Patenti di guida, le nuove proroghe per la scadenza - Info Utili ... si parla ad esempio anche di revisione e bollo auto), vista la situazione. Come sappiamo, lo stato ... senza rischiare di dover pagare una sanzione perché viaggia con patente scaduta. Scuola guida: le ...

Avezzano, Presutti risponde a Genovesi: videosorveglianza al top nella nostra città Proprio in quest'ultimo periodo, alle 70 telecamere di ultima generazione già operative, se ne sono aggiunte altre 9, abilitate a individuare auto con targa rubata, assicurazione o revisione scaduta ...

Revisione scaduta: in quali casi si può circolare? SicurAUTO.it Husqvarna SM 510 R (2008) usata a Cavriglia Annuncio vendita Husqvarna SM 510 R (2008) usata a Cavriglia, Arezzo - 8365128 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...

Mense a scuola e nelle Rsa "Ecco come cambia il menù" Il menù delle mense scolastiche, comunali e delle due Rsa cittadine è in fase di revisione, ma una certezza intanto rimane: non mancherà certo la pasta secca biologica di alta qualità. Il contratto co ...

... si parla ad esempio anche die bollo auto), vista la situazione. Come sappiamo, lo stato ... senza rischiare di dover pagare una sanzione perché viaggia con patente. Scuola guida: le ...Proprio in quest'ultimo periodo, alle 70 telecamere di ultima generazione già operative, se ne sono aggiunte altre 9, abilitate a individuare auto con targa rubata, assicurazione o...Annuncio vendita Husqvarna SM 510 R (2008) usata a Cavriglia, Arezzo - 8365128 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...Il menù delle mense scolastiche, comunali e delle due Rsa cittadine è in fase di revisione, ma una certezza intanto rimane: non mancherà certo la pasta secca biologica di alta qualità. Il contratto co ...