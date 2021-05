Razzo cinese “Lunga marcia 5B”: centro-sud in apprensione. Ecco come monitorarlo online. (Di sabato 8 maggio 2021) Diversi siti Web forniscono aggiornamenti regolari sul nucleo del Razzo cinese Long March 5B che sta cadendo in modo incontrollabile sulla Terra, con un rientro previsto per sabato sera (8 maggio). C’è apprensione per Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. I detriti del Razzo “Lunga marcia 5B” potrebbero “piovere” su queste regioni ed è per questo che la Protezione Civile sta monitorando la cosa. Il Razzo potrebbe cadere sulla nostra Penisola nelle sei ore precedenti o successive alle 2:24 del mattino di domenica 9 Maggio. Lo stadio centrale di 23 tonnellate probabilmente cadrà in un’area disabitata, dato che il 70% della superficie terrestre è coperta dall’oceano. Detto questo, le autorità di tutto il ... Leggi su helpmetech (Di sabato 8 maggio 2021) Diversi siti Web forniscono aggiornamenti regolari sul nucleo delLong March 5B che sta cadendo in modo incontrollabile sulla Terra, con un rientro previsto per sabato sera (8 maggio). C’èper Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. I detriti del5B” potrebbero “piovere” su queste regioni ed è per questo che la Protezione Civile sta monitorando la cosa. Ilpotrebbe cadere sulla nostra Penisola nelle sei ore precedenti o successive alle 2:24 del mattino di domenica 9 Maggio. Lo stadio centrale di 23 tonnellate probabilmente cadrà in un’area disabitata, dato che il 70% della superficie terrestre è coperta dall’oceano. Detto questo, le autorità di tutto il ...

rtl1025 : ?? Ci sono 'porzioni' di 9 regioni del centro-sud che potrebbero essere interessate dalla caduta di frammenti del… - MediasetTgcom24 : Razzo cinese in caduta, Protezione civile: allerta in 9 Regioni italiane #razzocinese - DPCgov : Siamo in #ComitatoOperativo per monitorare il rientro in atmosfera del razzo cinese. Per ora non si può escludere l… - Dj_Ayron08 : Zazzaroni, spero che quel razzo cinese ti arrivi dritto nel culo - terricenum : Ci mancava solo il razzo cinese. -